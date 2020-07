Matthias Hossann nuovo direttore del design di Peugeot

Arriva dal Gruppo PSA stesso, Matthias Hossann nuovo direttore del design della marca Peugeot. Lo comunica l'azienda precisando che Hossann assumerà la nuova posizione da domani il 28 luglio, succedendo a Gilles Vidal. ''Sono lieto di affidare questa missione a uno dei designer più talentuosi della sua generazione - ha commentato Jean Pierre Ploué, direttore dello stile del Gruppo PSA - che ha illuminato il futuro di Peugeot e che d'ora in poi sarà in grado di mettere le sue capacità al servizio i clienti del marchio''. Diplomato presso la Strate École de Design di Sèvres, in Francia, Hossann (40 anni) dopo un breve periodo di apprendistato in Volkswagen è entrato a far parte del dipartimento di stile del Gruppo nel 2002. Da allora ha ricoperto varie posizioni, a livello internazionale con 5 anni al centro design di Shanghai e ha lavorato per tutti i marchi del Gruppo. Dal 2013 Hossann è diventato head of concept cars & advanced design ed ha guidato la realizzazione di numerosi modelli da utilizzare come benchmark, tra cui le concept Fractal ed e-Legend. Hossann ha anche guidato i progetti preliminari di numerosi auto di serie, comprese le più recenti 208 e 2008.