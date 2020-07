Simone Niccolai confermato presidente dell'Apc

Simone Niccolai è stato confermato presidente dell'Apc-Associazione Produttori Caravan e Camper. Lo hanno deciso gli associati nell'assemblea generale. L'ad di Luano Camp Srl, azienda che detiene il marchio Rimor, era stato nominato presidente nel febbraio del 2017.

"Abbiamo di fronte una grande sfida contro questa crisi provocata dal Covid-19 e la ripartenza non sarà facile. Tuttavia - ha dichiarato Simone Niccolai - il nostro settore ha dato già segnali incoraggianti, coi primi dati post-lockdown che sono di buon auspicio: a maggio le immatricolazioni erano sugli stessi livelli del maggio 2019 mentre a giugno abbiamo avuto addirittura un +50% rispetto al giugno dello scorso anno. Da questi numeri capiamo che il comparto camperistico rappresenta un motore fondamentale e imprescindibile per la ripartenza del Turismo e di tutto il Sistema Italia". Vicepresidente di Apc è stato confermato André Miethe, ad di Laika mentre Giuseppe Pinto, ad di Pla Camper spa è stato invece nominato consigliere.

L'Associazione comprende aziende produttrici di autocaravan, caravan, carrelli appendice, autotelai, rimorchi Tats (rimorchi con targa per trasporto attrezzature turistiche e sportive), telai per caravan, ganci di traino, componenti e accessori per i Veicoli Ricreazionali. Le 49 imprese associate hanno un totale di 2.000 dipendenti diretti in Italia, ai quali si aggiungono altri 5.000 addetti nell'intero comparto produttivo. A sostegno del settore durante l'emergenza Coronavirus, APC è scesa in campo lanciando la campagna 'Scegli il camper - Porta in vacanza la sicurezza di casa': la sicurezza che si respira in un camper, dice Apc, "è la stessa della dimensione domestica, in cui la famiglia può vivere protetta la propria socialità. Il camper è il mezzo anti-Covid per eccellenza: ideale per mantenere il distanziamento sociale, è un ambiente protetto e capace di proteggere, in grado di allontanare la paura del contagio; con un autocaravan si può partire quando si vuole e, se un posto è troppo affollato e non ci si sente sicuri".