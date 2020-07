Cyrille Moreau nuovo direttore attività B2B del Gruppo PSA

Cyrille Moreau è entrato a far parte della direzione vendite e marketing del Gruppo PSA con responsabilità del settore Business to Business (B2B) che raggruppa tutte le attività rivolte alle flotte e in particolare al settore del noleggio e del leasing, oltre che le vendite ad aziende ed enti. Dal 2017 Moreau era direttore delle operazioni di Free2Move, la divisione delle nuove soluzioni di mobilità di PSA, e ora risponderà nella sua nuova posizione risponderà a Thierry Koskas, direttore vendite e marketing del Gruppo francese. Moreau (43 anni) succede a Olivier Bodet che è stato chiamato a nuove responsabilità all'interno dell'azienda. Diplomato alla Ecole Supérieure des Sciences Commerciales di Angers, Moreau ha iniziato la sua carriera nel 1999 presso Jardines Motors Group con responsabilità crescenti e dal 2005 è entrato in Société Générale prima come direttore vendite veicoli d'occasione di ALD Automotive France. Successivamente è diventato direttore vendite veicoli d'occasione del Gruppo Société Générale. Nel 2011 è stato nominato direttore veicoli d'occasione di LeasePlan France e due anni più tardi ne è diventato direttore generale.