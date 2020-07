Sharing, Andrea Galla nuovo Country Manager Italia Free Now

Free Now annuncia la nomina di Andrea Galla come nuovo Country Manager per l'Italia. Dopo più di tre anni di esperienza come Head of Operations della società, Galla avrà ora il compito di guidare l'azienda in un consolidamento strategico della propria presenza nel mercato italiano.



''Sono felice di aver raggiunto questo traguardo in una realtà internazionale e in continua evoluzione, quale Free Now. Come guida del team italiano, mi pongo l'obiettivo di riuscire a trasformare le sfide che ci attendono in opportunità di crescita, sostenendo così la ripresa del settore in cui operiamo, messo a dura prova dalla crisi dovuta al diffondersi del Covid-19 - afferma Andrea Galla - In continuità con quanto fatto finora, mi impegnerò nel coniugare la visione strategica del gruppo, già sviluppata in chiave multimodale a livello internazionale, con quella operativa rivolta a cogliere e soddisfare i bisogni degli utenti, della categoria taxi e del team, in modo sempre più innovativo e flessibile. Così, rafforzeremo ulteriormente la posizione di Free Now come uno degli attori principali nel settore della mobilità e dell'innovazione del nostro Paese''.