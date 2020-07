Nissan Italia, dal primo agosto Marco Toro sarà il nuovo ad

Cambio ai vertici di Nissan Italia.



Bruno Mattucci, presidente e amministratore delegato della divisione italiana è stato nominato ad di Nissan Iberia, con responsabilità per la Spagna e il Portogallo e sede a Barcellona. Al suo posto come amministratore delegato di Nissan Italia arriva Marco Toro, attuale ad di Nissan Iberia.



''Sono stati anni di grande impegno e di risultati, soprattutto sul fronte della crescita della mobilità elettrica in Italia e del consolidamento della storia di successo dei crossover Nissan - ha detto Mattucci -. Di questo, ringrazio in particolar modo tutto il team di Nissan Italia e le tante persone che ho conosciuto e mi hanno sostenuto in questo cammino. A partire da agosto, inizia per me una nuova sfida personale e professionale in un mercato più complesso e articolato di quello italiano e che rappresenta il secondo per importanza per Nissan in Europa''. Entrambi i dirigenti riporteranno a Roel De Vries, vice presidente Senior Sales & Marketing di Nissan Europa: le nomine sono effettive a decorrere dal primo agosto.



Bruno Mattucci ricopriva l'incarico di presidente in Italia dal 2014: al suo posto arriva Marco Toro, in Nissan Italia dal 1994 come coordinatore del dipartimento IT. Dopo un anno, Toro si è spostato nella direzione Aftersales, poi nella direzione Qualità Clienti e Sviluppo Rete e di seguito nella direzione Vendite.



Dal 2003 al 2004 ha lavorato in Nissan Europa come manager per lo sviluppo rete dell'Alleanza. Ritornato in Italia nel 2005, dove è stato promosso direttore per Qualità Clienti e Sviluppo Rete, ha poi preso la posizione di direttore Aftersales per tre anni. Dal 2009 al 2012 è stato direttore Vendite in Nissan Italia, prima di spostarsi in Portogallo con la carica di dg nel 2012, poi nel 2013 è stato promosso ad di Nissan Iberia. Per Toro quindi si tratta di un ritorno in Italia.