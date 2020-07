Florian Aragon direttore vendite catena valore Toyota Europe

Florian Aragon è entrato a far parte del management centrale di Toyota Motor Europe come direttore generale delle vendite e della catena del valore, funzione in cui risponde a Didier Gambart, vicepresidente con responsabilità per vendite, marketing ed esperienza del cliente di Toyota Motor Europe. In precedenza direttore delle prestazioni commerciali di Toyota Francia, Aragon è laureato all'Estaca (École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile e alla Hec (Haute École de commerce) di Parigi. Ha iniziato la sua carriera in Toyota France nel 2004, dove è stato successivamente assistente di prodotto, direttore regionale (2005) e responsabile del servizio di amministrazione delle vendite (2008). Nel 2010, è stato promosso direttore delle vendite e responsabile del marketing di rete di Toyota France. Aragon è stato poi nominato capo del dipartimento di sviluppo della rete di Toyota France e nel 2014 è entrato a far parte della divisione marketing come senior manager di Toyota Motor Europe, fino alla nomina nel 2018 come direttore delle prestazioni commerciali di Toyota France.