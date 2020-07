Psa: a Christian Mueller powertrain & chassis engineering

Dal prossimo primo agosto Christian Mueller, attuale managing director engineering di Opel Automobile GmbHguiderà il settore powertrain & chassis engineering di Groupe PSA. In questa posizione sostituirà Alain Raposo che vi era arrivato nel maggio del 2018 e che per decisione personale lascerà Groupe PSA alla fine di agosto. Nella sua nuova posizione Mueller riporterà a Nicolas Morel, executive vice presidente research & development di Groupe PSA. Laureato in ingegneria meccanica alla Darmstadt University, Mueller(51 anni) è stato in precedenza vice president GM Global Propulsion Systems - Europe ed è diventato managing director engineering di Opel Automobile GmbH nell'agosto del 2017. La sua posizione in Opel sarà occupata da Marcus Lott, che è vice president body in white, equipment & materials engineering di Opel/Vauxhall ed è entrato in azienda come ingegnere nel 1994.