Martin Zeilinger responsabile tech mezzi commerciali Hyundai

Hyundai Motor Group ha nominato Martin Zeilinger nuovo executive vice president assegnandogli la responsabilità della commercial vehicle (CV) development tech unit. A partire da oggi primo luglio, Zeilinger consoliderà le capacità di ricerca e sviluppo di Hyundai e Kia nell'ambito dei mezzi commerciali, concentrandosi anche nel creare veicoli all'avanguardia come camion e bus con propulsione fuel cell a idrogeno. In questa posizione Zeilinger riporterà ad Albert Biermann, presidente e capo della divisione research & development di Hyundai Motor Group. Laureato in Ingegneria Aerospaziale presso l'Università di Stoccarda, prima di approdare in Hyundai, Zeilinger ha lavorato alla Daimler AG. La sua carriera è iniziata alla Mercedes Benz AG nel 1987 nel settore delle prove dei veicoli industriali. Da quel momento ha ricoperto numerose posizioni con responsabilità crescenti compreso lo sviluppo di Urban eTruck, un camion elettrico a guida autonoma. Dal 2018, Zeilinger ha guidato l'Engineering Group di Daimler Trucks nell'Electro Mobility Group e proprio basandosi sulla sua esperienza nello sviluppo di camion elettrici e a guida autonoma saprà integrare tecnologie innovative nei futuri veicoli commerciali Hyundai e Kia. Hyundai Motor Group ha in piano l'intensificazione degli sforzi per guidare l'industria dei veicoli commerciali con l'esperienza di Zeilinger. Nel 2019, Hyundai Motor Group ha formato Hyundai Hydrogen Mobility, una joint venture con l'azienda svizzera H2 Energy, con cui punta a consegnare 1.600 camion pesanti a idrogeno entro il 2025. Lo scorso anno Hyundai ha siglato in Nord America un accordo con Cummins per sviluppare e commercializzare congiuntamente propulsori elettrici e a celle a combustibile combinando il sistema fuel cell Hyundai con i propulsori elettrici, le batterie e le tecnologie di controllo di Cummins.