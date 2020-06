Hakan Bayman nuovo presidente consumer Europa di Goodyear

Dal primo luglio Hakan Bayman sarà il nuovo presidente business consumer di Goodyear per l'area EMEA composta da Europa, Medio Oriente e Africa. Bayman opererà dalla sede di Bruxelles e riporterà direttamente a Chris Delaney, presidente Goodyear EMEA. In qualità di presidente consumer Europa, Bayman sarà responsabile della pianificazione e dell'esecuzione della business unit in tutta la region. Nato in Turchia e laureato in Economia alla Dokuz Eylul University di Izmir, Bayman entra in Goodyear dopo una lunga esperienza in Bridgestone e dopo aver ricoperto vari ruoli in Bmw Turchia e in aziende di beni di largo consumo come Kraft, Coca-Cola e Henkel.