Pirelli:Tronchetti confermato vice presidente esecutivo e ad

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli, nominato il 18 giugno e riunitosi per la prima volta in data odierna, ha nominato Marco Tronchetti Provera vicepresidente esecutivo e amministratore delegato attribuendogli i poteri per la gestione operativa.

Al presidente Ning Gaoning sono stati attribuiti la rappresentanza legale della società e gli altri poteri previsti dallo statuto, fermi restando i poteri e le prerogative del cda.

Sono poi stati nominati i componenti dei comitati consiliari e dell'organismo di vigilanza.