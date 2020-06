Gaetano Cesarano eletto nuovo presidente dell'UIGA

L'assemblea dei soci dell'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive (UIGA) ha eletto Gaetano Cesaranopresidente per il prossimo quadriennio. Raccoglie il testimone da Marina Terpolilli, che ha guidato l'Unione per due mandati. Rinnovato anche il consiglio direttivo, ora composto dai vicepresidenti Fabrizio Pugliese e Paolo Artemi, dal tesoriere Tony Colomba, dal segretario Marco Perugini e dal vicesegretario Andrea Cauli.Il collegio dei revisori dei conti è ora presieduto da Adriano Torre ed formato da Antonio Cosentino e Marina Terpolilli.



Cesarano è il responsabile editoriale di Motori, la testata web edita da Triboo e ricopre la medesima carica anche per Blogo Motori. L'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive è un'associazione senza fine di lucro che opera nell'ambito e nella disciplina della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) quale gruppo di specializzazione con scopi promozionali e di incentivazione professionale-culturale. Nata nel lontano 1954 da un'idea di Michele Favìa del Core che pensò di costituire quella che inizialmente doveva essere l'Associazione Nazionale Italiana Giornalisti Automobilismo venne ufficializzata l'anno seguente come Unione Italiana Giornalisti dell'Automobile. Contava su 42 soci fondatori, e vedeva Giovanni Canestrini - direttore de L'Automobile e inviato della Gazzetta dello Sport - alla presidenza e Mario Ciriachi vicepresidente; con Ferruccio Bernabò, Carlo Mariani, Pierluigi Sagona consiglieri e Marcello Sabbatini consigliere e segretario.