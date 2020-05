Werner Tietz nuovo vicepresidente Seat per ricerca sviluppo

Dal prossimo primo luglio Werner Tietz sarà nuovo il nuovo vicepresidente di Seat con responsabilità per ricerca e sviluppo. Il manager, che ha iniziato il proprio percorso all'interno del Gruppo Volkswagen nel 1994, ricopriva fino a ora l'incarico di responsabile dello sviluppo in Bentley. Nella marca spagnola del Gruppo Volkswagen sostituirà Axel Andorff, che passa a Skoda in qualità di responsabile della linea di prodotto di segmento medio e la piattaforma MEB. Laureato in ingegneria presso l'Università RWTH di Aquisgrana (Germania) Tietz prima di unirsi al Gruppo Volkswagen nel 1994, ha partecipato a progetti di ricerca dell'Università collegati a processare materiali plastici. In Audi ha occupato vari incarichi, guidando per diverso tempo lo sviluppo degli interni di tutti i modelli del marchio, per poi spostarsi in Porsche nel 2011, dove ha svolto il ruolo di responsabile sviluppo carrozzeria e interni di tutti i modelli. Tietz, in questa posizione, ha preso parte allo sviluppo del concept del modello elettrico Taycan e lavorato all'introduzione di nuovi materiali in diversi modelli in gamma.