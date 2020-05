Continental, Hübner nuovo responsabile gomme agricole

Benjamin Hübner, 30 anni, è il nuovo responsabile della linea di pneumatici agricoltura di Continental Commercial Specialty Tyres. In questa funzione, Hübner è responsabile dello sviluppo strategico del settore degli pneumatici agricoltura e referente per Ricerca e Sviluppo, Vendite, Gestione della qualità e servizio clienti.



Cresciuto nell'azienda agricola dei suoi genitori, Hübner ha avuto un legame stretto con il settore agricolo sin dalla sua infanzia. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze agrarie presso la CAU (Kiel University) e il master in Marketing Sostenibile presso la Fresenius University of Applied Sciences, ha inizialmente lavorato per John Deere nel dipartimento Vendite e Gestione prodotti. Nel 2017 è entrato in Continental, dove è stato responsabile dello sviluppo e della manutenzione del portafoglio prodotti della linea cinghie di trasmissione Agridur. Succede a Thorsten Bublitz, che, lo scorso anno, ha assunto l'incarico di International Key Account Manager Trade per Commercial Specialty Tyres.