Peyman Kargar nuovo presidente di Infiniti Motor Company

Nissan Motor Corporation ha annunciato la nomina di Peyman Kargar a vicepresidente senior del Gruppo nipponico e presidente di Infiniti Motor Company a partire dal prossimo primo giugno. In precedenza presidente di MC Nissan per la regione Africa Middle East India e Ceo del brand Datsun, nella sua nuova posizione Kargar riferirà a Christian Vandenhende, vice direttore generale performance e direttore della qualità di Nissan Motor Co.



Kargar ha più di 23 anni di esperienza nel settore automobilistico, principalmente con l'Alleanza Renault-Nissan.



Laureato in ingegneria presso l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon in Francia e titolare di un MBA presso la London Business School, Kargar, 53 anni, vanta una lunga esperienza in Renault (dove ha ricoperto cariche di crescente importanza dal 2003 al 2017) e successivamente in Nissan.