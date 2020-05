Frank Moser responsabile Corporate Quality Gruppo Volkswagen

Frank Moser, attuale responsabile della qualità aziendale presso Porsche AG, dal prossimo primo giugno sarà a capo del settore Corporate Quality di tutto il Gruppo Volkswagen, mantenendo anche l'incarico in Porsche. Nel comunicare questa importante nomina l'azienda precisa che Moser prenderà il posto di Andreas Klar, in uscita dal Gruppo - dove è entrato nel 1992 - nell'ambito di un programma di pensionamento a far data dal primo giugno 2020. Moser (50 anni) è laureato in ingegneria meccanica e ha iniziato la sua carriera nel 1996. presso Porsche AG nel settore di ingegneria dei materiali e qualità operativa. Promosso alla guida della sezione ingegneria dei materiali - telaio nel 1999, Moser ha assunto nel 2003 la responsabilità dei progetti speciali - veicoli completi. Nominato assistente del membro del board con responsabilità per Ricerca e Sviluppo presso Porsche AG nel 2006, tre anni più tardi è stato incaricato di gestire test e qualità - veicoli completi. Nel 2013 Moser è passato alla divisione Porsche Production come responsabile della qualità nello stabilimento di Zuffenhausen ed un anno più tardi è stato nominato responsabile della qualità di Porsche AG.