Christiane Engel nuova responsabile qualità marca Volkswagen

Christiane Engel, che nel 2018 è stata la prima donna nell'ambito del Gruppo Volkswagen ad assumere la responsabilità di uno stabilimento, dal prossimo primo giugno sarà la nuova responsabile della qualità di Volkswagen Passenger Cars a Wolfsburg.



Laureata in ingegneria con specializzazione in Industrial Science, la Engel (53 anni) è entrata nel Gruppo nel 1992 presso il settore engineering di Volkswagen Saxony e dopo vari passaggi di carriera nel 2001 è stata nominata responsabile della organizzazione aziendale di Auto5000 GmbH, la società interna al Gruppo che in quel periodo gestì a Wolfsburg un esperimento di produzione a costo contenuto (la paga dei 5.000 lavoratori era di 5.000 marchi tedeschi al mese). Dal 2009 le è stata assegnata la responsabilità per l'ingegneria industriale alla fabbrica di Chattanooga della Volkswagen Group of America. Nel 2012 Christiane Engel è diventata responsabile dell'organizzazione e dell'ingegneria industriale di Volkswagen Commercial Vehicles. Nella posizione di direttore dello stabilimento di Wrzenia verrà sostituita dal primo giugno da Sefanie Hegels (47 anni) attualmente responsabile della logistica di Volkswagen Commercial Vehicles.