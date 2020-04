Luc Donckerwolke lascia direzione design Hyundai Group

Luc Donckerwolke, vicepresidente e responsabile del design di Hyundai Motor Group dall'ottobre del 2018 lascia l'azienda sudcoreana per quelle che un comunicato definisce 'ragioni personali'. Donckerwolke, 54 anni, era entrato in Hyundai nel 2015 dopo importanti esperienze in Audi, Lamborghini e Bentley, assumendo la responsabilità dello stile dei brand Hyundai e Genesis. Secondo Automotive News, il board di Hyundai Motor Group non nominerà un successore di Donckerwolke, confermando SangYup Lee nella posizione di direttore del design dai brand Hyundai et Genesis, e Karim Habib - entrato in Hyundai Motor Group nel settembre 2019 - come senior vicepresidente di Kia Motors e direttore del design center di Kia.