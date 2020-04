Joji Tagawa sarà il rappresentante Nissan nel CdA Renault

Joji Tagawa sarà l'amministratore in rappresentanza di Nissan all'interno deI consiglio di amministrazione di Renault e il nuovo membro del comitato strategico dell'Alleanza. La decisione, che dovrà essere ratificata dall'assemblea generale degli azionisti in programma per il prossimo 19 giugno 2020, è stata presa dal consiglio di amministrazione di Renault sotto la presidenza di Jean-Dominique Senard e porterà alla sostituzione di Yasuhiro Yamauchi - che ha dato le dimissioni il 23 aprile scorso - al termine del mandato di quest'ultimo, ossia fino all'assemblea generale del 2022.



Joji Tagawa è laureato in economia presso l'Università Keio, in Giappone. Nel 1983 è entrato a far parte di Nissan Motor Co occupando successivamente diverse posizioni direttive a livello di relazioni pubbliche mondiali e relazioni con gli investitori nell'ambito della direzione finanziaria. Nell'aprile 2006 Tagawa è stato nominato direttore operativo, responsabile dei dipartimenti finanza e relazioni con gli investitori e nell'aprile 2014 è stato nominato corporate vice-president di Nissan Motor Co., Ltd, con responsabilità del dipartimento relazioni con gli investitori e del dipartimento fusioni ed acquisizioni. Dallo scorso dicembre 2019 Tagawa è senior vice-president.