Sandro Mesquita nuovo direttore generale Geneva Motor Show

Dal prossimo primo maggio Sandro Mesquita assumerà la carica di direttore generale del Geneva International Motor Show (GIMS) affiancando Maurice Turrettini presidente della Fondazione GIMS. In questa posizione Mesquita succede a Olivier Rihs, che alla fine dello scorso mese di marzo ha lasciato l'ente che organizza il Salone dell'Automobile di Ginevra. Mesquita, 45 anni, vanta una grande esperienza nei campi del marketing e della comunicazione. Possiede un diploma federale in marketing e un master nel management della comunicazione rilasciati dall'Università di Lugano. Inoltre ha completato la sua formazione accademica con un master in management presso l'Università della California a Los Angeles.



Mesquita ha operato per circa quindici anni all'interno di aziende nazionali e internazionali nei campi delle telecomunicazioni e dell'energia, nel ruolo di responsabile marketing e business development. Nel 2013 é entrato a far parte di uno dei più importanti gruppi internazionali della comunicazione, per il quale ha inizialmente diretto la filiale di Ginevra prima di diventare direttore generale della divisione di comunicazione creativa di questo Gruppo a Losanna. La vasta esperienza di Mesquita nello sviluppo di nuove strategie di marketing per settori in grande sviluppo nonché il suo spirito imprenditoriale, abbinato alle sue qualità di leader - si legge nella nota del GIMS - lo rendono il candidato ideale per l'ambita e difficile posizione di direttore generale del Geneva International Motor Show. Il Consiglio della Fondazione del GIMS gli augura di affrontare con grande successo le grandi sfide che lo attendono ed esprime la soddisfazione nel poter lavorare con lui per la prossima edizione del Geneva International Motor Show''.