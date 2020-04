David Krajicek diventa nuovo Ceo di Jato Dynamics

Dal prossimo 13 aprile David Krajicek sarà il nuovo Ceo di Jato Dynamics, la società leader nel settore delle analisi e delle previsioni in ambito automotive. In questa posizione affiancherà il presidente e attuale CEO Jake Shafran, che nel 1984 ha fondato Jato Dynamics. Krajicek - si legge nella nota - è un esperto dirigente e stratega nel settore dei servizi di informazione e marketing con oltre 25 anni di esperienza, e proviene da GfK Research di cui era CEO dal 2017. ''David Krajicek è un eccellente business leader - ha detto Shafran - ed è un'eccezionale aggiunta al team, con le competenze strategiche e di orientamento al cliente necessarie per supportare i nostri clienti e guidare i nostri team in periodi di crescita e cambiamento significativi''.