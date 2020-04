Won-Jeong Jeong nuovo presidente Kia Motors Europe

Won-Jeong Jeong è il nuovo presidente di Kia Motors Europe e avrà il compito di supervisionare le operazioni del marchio coreano nei vari mercati del Continente.



Jeong ha iniziato la sua carriera in Hyundai Motor Group nel 1992 e, di recente, ha ricoperto la posizione di vice presidente global business planning Group in Corea e, prima ancora, presidente di Kia Motors Russia. Jeong ha anche contribuito in modo significativo alla crescita delle vendite europee di Kia negli ultimi anni, avendo precedentemente ricoperto ruoli in Kia Motors Uk e Kia Motors Europe. Nel suo nuovo ruolo, Jeong supervisionerà il lancio della nuova identità del marchio Kia in Europa, attraverso la quale l'azienda intende aumentare la percezione del brand come leader nell'elettrificazione, in particolare in quella fascia di consumatori caratterizzata da millenials e Gen-Z. Con una vasta esperienza nella catena del valore della filiera automotive, nonché con un passato nelle operazioni all'estero di Kia, Jeong è nella posizione ideale per guidare la transizione dell'azienda verso veicoli elettrici e nuove soluzioni di mobilità.