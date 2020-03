Frank Sell nuovo presidente comitato aziendale Robert Bosch

Frank Sell è il nuovo vice presidente del consiglio di sorveglianza e presidente del comitato aziendale centrale di Robert Bosch GmbH, con l'incarico di rappresentare gli interessi dei dipendenti Bosch. Sell, 44 anni, prende il posto di Hartwig Geisel che si è dimesso venerdì dalla posizione di vice presidente del consiglio di sorveglianza e si ritirerà dal consiglio di amministrazione. Giesel ha lavorato per l'azienda per quasi 46 anni, iniziando la sua carriera in Bosch nel 1974 come apprendista montatore di macchinari e, successivamente, come rappresentante dei giovani e degli apprendisti presso la sede di Feuerbach.



Geisel è stato presidente del comitato aziendale centrale di Robert Bosch GmbH dal 2017 e l'anno successivo ha assunto la carica di vice presidente del consiglio di sorveglianza Bosch, di cui era membro dal 2007.