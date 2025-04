Verstappen tiene a battesimo Prelude e suv elettrico Honda 0

Honda ha utilizzato un evento speciale organizzato con Red Bull in Giappone in vista del Gran Premio di Formula 1 (previsto domenica 6 sul circuito di Suzuka) per completare le anticipazioni della inedita Prelude Coupé. Lo ha fatto mostrandola in movimento durante la parata assieme ad un coloratissimo prototipo del futuro suv elettrico Honda 0 (zero).

Lo show dinamico di quest'ultimo modello (che inizierà ad essere prodotto in Usa nel 2026) è stata affidata nientemeno che al campione di Formula 1 Max Verstappen che - durante la manifestazione Red Bull Showrun Powered by Honda - ha inanellato alcuni giri su un circuito cittadino allestito appositamente a Tokyo.

Nella stessa occasione, a più di un anno dall'introduzione del prototipo Prelude che era avvenuto alla fine del 2023, Honda ha svelato le prime foto degli interni di questo modello.

Prevista per essere lanciata in Giappone, Europa e Nord America verso la fine del 2025, la Prelude riprende il nome (e il concetto) del modello dismesso nel 2001 rappresentando una alternativa più sportiva ma anche più elegante rispetto alla esistente Civic.

Nuova Prelude - si nota nelle immagini ufficiali - rende in prestito diversi componenti interni dalla Honda Civic e dell'Acura Integra che usano la stessa piattaforma. Ma presenta anche alcuni dettagli di design personali, che danno all'insieme un aspetto più pulito e moderno.

La strumentazione digitale è simile a quella alla Civic Type R ma, ad esempio, la console centrale è più alta di quella della Civic. Altra novità è la scomparsa della tradizionale leva per il selettore del cambio automatico con comandi di guida a pulsante.

Honda ha anche spiegato che accanto al cambio è presente il pulsante dedicato alla modalità S+ Shift che - per accentuare il carattere sportivo di Prelune - accentua la sonorità del motore, interviene sulla mappatura della coppia e aggiunge una modalità nella trasmissione che simula dei veri cambi di marcia.

Sono presenti pannelli porta più grandi con braccioli disegnati come richiede una coupé. I sedili anteriori - con poggiatesta integrati e imbottiture pronunciate - ricordano quelle delle Honda da gara e conferiscono alla Prelude un aspetto più sportivo.

Caratteristica unica della Prelude è il fatto che pilota e passeggero hanno sedili diversi: quello del conducente è costruito per 'sostenere' il corpo dando priorità alla tenuta laterale durante la guida più dinamica. Quello del passeggero è invece in grado di offrire più comfort, con forme e imbottiture che garantiscono maggiore morbidezza.

La Casa giapponese ha anche spiegato di avere curato particolarmente alle fasi di ingresso e di uscita dall'abitacolo della Prelude. Le soglie laterali sono rifinite in un materiale morbido al tatto e i pannelli interni delle porte sono scolpiti per evitare di impattare con i piedi.

Com'era già stato comunicato la nuova Prelude utilizzerà un sistema ibrido auto-ricaricante, che è costruito (come in altri modelli Honda) attorno a un motore 4 cilindri da 2,0 litri di nuova concezione abbinato a due unità elettriche. Questo propulsore aziona le ruote anteriori e non coinvolge alcuna trasmissione meccanica effettiva.



