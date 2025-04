Polestar 2 si rinnova, ora è ancora più hi-tech

Polestar 2 si rinnova con l'arrivo di Model Year 2026, con nuove funzionalità e tecnologie disponibili. Tra le novità principali, un processore di nuova generazione per il sistema infotainment e l'opzione per un impianto audio premium firmato Bowers & Wilkins. In dettaglio, Polestar 2 avrà un processore Qualcomm Snapdragon, che garantisce download più rapidi delle app di bordo, tempi di risposta migliorati durante l'utilizzo e prestazioni più fluide del sistema infotainment nel suo complesso.

È ora disponibile, come upgrade, l'impianto audio Bowers & Wilkins per arricchire ulteriormente l'esperienza sonora a bordo di Polestar 2. Tra le caratteristiche principali, la tecnologia Tweeter-on-Top per una maggiore nitidezza e precisione del suono, e i diffusori medi Continuum che riducono la distorsione, offrendo un'esperienza sonora ricca e immersiva.

Il design include dettagli brandizzati sui pannelli delle portiere anteriori e inserti in rete d'acciaio inox su quelle posteriori, a sottolineare l'eleganza dell'impianto.

Tra le novità per gli esterni, arriva il nuovo colore Dune, una tonalità metallizzata contemporanea con finitura mica e sfumature sabbia, che sostituisce il colore Jupiter. All'esterno troviamo anche un nuovo design a cinque razze per i cerchi forgiati da 20 pollici del Performance Pack: i più leggeri mai offerti su Polestar 2. Per gli interni, il Plus Pack ora include il nuovo rivestimento MicroTech bio-attributed in tonalità Charcoal, con una lavorazione trapuntata distintiva, abbinato a inserti in Black Ash.

Come già introdotto su Polestar 3, la tecnologia Plug & Charge - ora disponibile anche su Polestar 2 - consente una ricarica ancora più semplice: basta parcheggiare presso una stazione pubblica, collegare il cavo e lasciare che l'auto gestisca autonomamente l'avvio e l'autenticazione della sessione.

Debutta inoltre la nuova versione Prime Pack, che combina Pilot Pack, Plus Pack e Climate Pack con i vetri posteriori oscurati, offrendo un'opzione completa e vantaggiosa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA