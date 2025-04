Nuovo Opel Frontera è il tuttofare per la vita quotidiana

Parola d'ordine 'spazio a volontà' per il nuovo Opel Frontera che punta tutto su un DNA da tuttofare, robusto e con motorizzazioni pensate per le diverse esigenze dei clienti. Il nuovo SUV della casa tedesca è infatti disponibile in versione Opel Frontera Electric, completamente elettrico, così come in versione Hybrid con tecnologia a 48 volt.





Votata alla versatilità dell'uso quotidiano, Opel Frontera elettrica e con cinque, è disponibile al prezzo di 29.990 euro, mentre Opel Frontera Hybrid con tecnologia a 48 volt è disponibile a 24.900 euro. Inoltre, Opel Frontera è disponibile con cinque o sette posti. L'aggiunta dei sedili in terza fila per avere i sette posti nella versione ibrida con l'allestimento GS ha un costo di 900 euro.

Sul fronte del design esterno, il nuovo Opel Frontera si fa notare per robusta interpretazione della filosofia di design di Opel. Il disegno e le proporzioni anteriori combinano un volume dell'abitacolo funzionale e spazioso con un look moderno.

Il frontale Vizor nero con il nuovo emblema Opel 'Blitz' integra i fari Intelli-LED con abbaglianti automatici.

L'Opel Vizor, a sua volta, è integrato da un'apertura trapezoidale di raffreddamento nella sezione inferiore. La firma luminosa ad ala Opel gode invece di un'interpretazione moderna con tre blocchi ottici sull'asse verticale. La vista laterale rivela poi un caratteristico montante C, che divide visivamente lo spazioso abitacolo.

Contribuiscono alla sensazione di robustezza anche i passaruota e i parafanghi pronunciati, che accentuano l'aspetto solido e moderno. L'aspetto moderno continua negli interni, dove il design intelligente incontra la praticità. Ampi decori orizzontali sul cruscotto e sulle portiere ampliano visivamente l'abitacolo. Il posto guida Pure Panel è completamente digitale, con display informativo per il conducente da 10 pollici e un display di infotainment delle stesse dimensioni. I sedili Intelli-Seat, disponibili come optional, sono poi realizzati con materiali riciclati e sostenibili.

Soluzioni intelligenti sono quelle utilizzate con il caricabatterie wireless per il cellulare e un massimo di cinque porte USB-C, disponibili nella versione a sette posti. I dispositivi più grandi, come i tablet, possono essere riposti in sicurezza nella console centrale grazie a una cinghia flessibile che li tiene in posizione.

Le tasche per smartphone negli schienali dei sedili anteriori e altre aree di stivaggio nell'abitacolo possono anche alloggiare tutto ciò che è necessario portare con sé e con il rivestimento in gomma che impedisce il tintinnio e lo scivolamento.

La capacità di carico è flessibile e con i sedili posteriori abbattuti, offre fino a circa 1.600 litri di spazio per i bagagli, con un'ulteriore versatilità fornita dalla divisione 60:40 della panca posteriore.



