Sportiva elettrica cinese JMEV01 esce finalmente dal garage

Dopo una lunga gestazione, che ha comportato anche il cambio della denominazione (passata da SC-01 a JMEV01) il prossimo 15 aprile verrà lanciata in Cina al corrispettivo di 40mila dollari la sportiva compatta - un po' Alfa 4C, un po' Stratos e un po' Lotus Elise - di XiaoPaoChe che era stata annunciata nel 2022.



La marca con questa berlinetta sportiva elettrica (lunga solo 4,1 metri) arriva sul mercato interno fa capo alla Gongjianpai Auto Technology che a sua volta sostenuta dal colosso della telefonia Xiaomi. Ma nel pedigree della JMEV01 ci sono altri nomi, tra cui quello della Renault.

Il progetto era stato avviato nel 2018 dalla start-up XiaoPaoChe (in inglese si traduce Small Sports Car) dello youtuber cinese Feng Xiaotong assieme a Liu Dezheng, il co-fondatore di Xiaomi, che ne era il secondo direttore.

La produzione dell'auto è stata invece affidata alla Jiangxi Jiangling Group New Energy Vehicle Co, nata a sua volta dalla jv che la Casa della Losanga aveva formato in Cina nel 2019 con Jiangling Motors Corporation Group (JMCG). Va ricordato però che Renault francesi si è ritiratai dalla joint venture nel 2023.

La JMEV01 ha una struttura mista tubi - carbonio, ed è quindi molto leggera pur trattandosi di un modello 100% elettrico, solo 1370 kg. A questo proposito il costruttore ha precisato che la batteria è fornita dalla CALB e secondo il ciclo cinese CLTC dovrebbe fornire fino a 520 km di autonomia.

L'impianto alimenta una coppia di motori elettrici che producono una potenza combinata di 320 kW (pari a 435 Cv) che permettono alla berlinetta elettrica di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi.

