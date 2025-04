Škoda, design evoluto e ricarica bidirezionale per la Enyaq

La Škoda Enyaq 100% elettrica si rinnova e il listino, in Italia, parte da 42.650 euro. Il corpo vettura si evolve abbracciando il nuovo design Modern Solid, sottolineato dall'esclusiva livrea Verde Olivo, che vede protagonisti nel frontale la Tech-Deck Face in nero lucido, nella quale sono nascosti sensori e sistema radar; le quattro firme luminose dei gruppi ottici LED Matrix; ed il lettering Škoda, che sostituisce il precedente logo. Dietro spiccano i fari a LED che possono avere anche indicatori animati.

Completano il quadro estetico i cerchi in lega con misure che vanno da 19 a 21 pollici, per una vettura che ha una resistenza aerodinamica, rispettivamente, di 0,245 per l'Enyaq e di 0,225 per l'Enyaq Coupé.



L'abitacolo presenta il nuovo volante riscaldato, il Digital Cockpit da 5 pollici e il display centrale di infotainment da 13 pollici, di serie, ed offre in opzione l'head-up display con realtà aumentata. L'assistente vocale digitale Laura offre un'ampia gamma di funzioni, grazie all'integrazione di ChatGPT.



Con tanto spazio per i bagagli, precisamente da 585 a 1.710 litri per Enyaq e da 570 a 1.610 litri per Enyaq Coupé, il Suv in questione, tra le varie proposte per le finiture interne, consente di avere anche la Design Selection Lodge, con cuciture a contrasto e cinture di sicurezza arancioni, oltre ai rivestimenti dei sedili realizzati in TechnoFil che contengono una quota del 75% di filati ECONYL ottenuti da reti da pesca dismesse, scarti di tessuto provenienti da fabbriche e vecchi tappeti, mentre il restante 25% è costituito da poliestere.





Sotto pelle troviamo un powertrain con potenze comprese tra 150 e 210 kW, e due taglie di batteria agli ioni di litio, precisamente da 63 e 82 kWh, per un'autonomia che arriva a superare i 590 km per la versione Coupé con la batteria più grande. Volendo, è disponibile anche una variante con trazione integrale, la 85x, che si avvale di un motore asincrono montato sull'asse anteriore.

La velocità di ricarica in corrente continua consente di passare dal 10 all'80% di energia in circa 28 minuti, grazie ad una potenza accettata di 175 kW. Inoltre, le versioni Enyaq 85 e 85x supportano la ricarica bidirezionale V2H che consente di immettere elettricità nella rete domestica.

