Lotus svela la nuova gamma per Eletre ed Emeya

Lotus presenta la nuova gamma di Eletre ed Emeya. Si arricchisce così l'offerta dell'hyper-suv e dell'hyper-GT con un'ampia proposta di opzioni e personalizzazioni.

La principale novità di Eletre ed Emeya Model Year 2026 è rappresentata dal debutto delle versioni "600" e "900", denominazioni che riflettono la potenza erogata dai veicoli.

Recentemente, la sportiva Emira ha preceduto Eletre ed Emeya, reintroducendo gli allestimenti storici di Lotus, con il debutto di Emira Turbo SE nella gamma attuale. Lotus continua questa strategia con una nuova gamma per Eletre ed Emeya, rinnovando in chiave moderna le denominazioni del passato come GT e GT SE.

In particolare, Lotus Eletre viene ora proposta in sei livelli di allestimento: Eletre 600, 600 GT, 600 GT SE e 600 Sport SE, oltre a 900 Sport e a Eletre 900 Sport Carbon come fiore all'occhiello della nuova gamma. Lotus Emeya segue la stessa classificazione (fatta eccezione per Emeya 600 che non sarà disponibile in Europa).

La nuova gamma di Eletre ed Emeya offre ora maggiore scelta e personalizzazione con caratteristiche specifiche in base all'allestimento. Eletre 60, ad esempio, monta il doppio motore da 450 kW (612 CV), 4WD, il pacco batterie da 112 kWh e vanta, tra le altre cose, sospensioni pneumatiche attive con Continuous Damping Control. La Eletre 600 GT invece si distingue per i sistemi di assistenza alla guida come l'Highway Assist, il Parking Pack, e ancora cerchi in lega da 22" e freni a 6 pistoncini. Tetto in vetro intelligente, audio Kef Reference con 23 altoparlanti e illuminazione ambientale configurabile per la Eletre 600 GT SE mentre la 600 Sport SE è disponibile, tra le altre cose, con il Lotus dynamic handling pack, spoiler posteriore attivo, sedili anteriori massaggianti e ventilati, chiusura ammortizzata delle portiere.

Infine Eletre 900 Sport monta il doppio motore da 675 kW, cambio a 2 marce, mentre la versione Sport Carbon è disponibile con un pacchetto interno ed uno eterno in carbonio. Doppio motore da 450 kW (612 cv) anche per Emeya 600 GT e per la 900 Sport (in questo caso il doppio motore raggiunge una potenza di 918 cv). Emeya 600 GT SE è disponibile con il tetto in vetro intelligente mentre per la 600 Sport SE è previsto il Lotus dynamic handling pack, infine per la Sport Carbon c'è il pacchetto esterno ed interno in carbonio. Nella versione "600", entrambe sono equipaggiate con un doppio motore completamente elettrico da 450 kW (612 cv) abbinato alla trazione integrale, una combinazione che assicura prestazioni straordinarie.

L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,15 secondi per Lotus Emeya 600 GT (Eletre 600: 4,5 sec), con una velocità massima di 250 km/h (Eletre: 256 km/h).

Chi cerca il massimo in termini di prestazioni può optare per le nuove versioni '900' di Eletre ed Emeya. Entrambe sono dotate di un powertrain con doppio motore elettrico da 675 kW (918 CV) che consente a Emeya 900 un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,78 secondi (Eletre 900: 2,95 sec) e una velocità massima di 256 km/h (Eletre 900: 265 km/h). Inoltre l'autonomia massima di 610 km (WLTP; Eletre: 600 km) consente di affrontare facilmente lunghi viaggi su strada. Un elemento distintivo dei progetti Eletre ed Emeya è la "porosità", un principio aerodinamico che riguarda l'aria che scorre attraverso il veicolo, sotto, sopra e intorno ad esso. La porosità è stata al centro del design di Lotus Evija, ed è una componente fondamentale di Emira.

Gli interni di alta qualità sono realizzati con materiali di lusso e superfici tattili, vestibilità e finiture pregiate.

L'illuminazione personalizzabile, insieme a un cockpit intelligente per il conducente e ai sistemi di infotainment intuitivi, contribuiscono a creare un ambiente premium e confortevole. I sedili ventilati e massaggianti migliorano l'esperienza di guidatore e passeggero.

Eletre ed Emeya nelle nuove varianti 600 e 900 arriveranno quest'estate con un prezzo di partenza di 103.795 euro per Eletre 600 e di 111.995 euro per Emeya 600 GT.



