Megane E-Tech Electric, arriva la versione Esprit Alpine

Megane E-Tech Electric evolve e contemporaneamente semplifica la propria offerta: con l'aggiunta dell'allestimento Esprit Alpine che coniuga eleganza e sportività, la gamma si riorganizza sulle versioni Techno, cuore di gamma, ed Esprit Alpine che diventa il nuovo top di gamma sporty chic.

In questa versione, la sportività di Megane E-Tech Electric si manifesta con elementi distintivi come la tinta carrozzeria grigio scisto satinato, le lame dei paraurti anteriori e posteriori grigio scisto satinato, i cerchi in lega da 20" neri, proprio come la losanga all'anteriore e al posteriore con la stessa finitura scura del monogramma. I finestrini laterali di questa versione hanno profili nero lucido mentre il badge Esprit Alpine sul parafango anteriore sinistro è la firma perfetta.

Nell'abitacolo, i sedili dal design avvolgente sono rivestiti con tessuto nero goffrato, che li fa assomigliare a scarpe da corsa, e impreziositi da cuciture blu. Il tessuto è realizzato con fibre riciclate (bottiglie di plastica e cinture di sicurezza). Lo stemma tricolore esprime tutto l'orgoglio dell'unione delle due Marche francesi, Alpine e Renault.

Plancia, braccioli e consolle centrale sono ricoperti in TEP nero con cuciture blu.

Tutto l'abitacolo è rivestito da finiture con sfumature nero e blu. Megane E-Tech Electric si arricchisce di un quinto livello di rigenerazione con la funzione One Pedal che consente di controllare sia l'accelerazione che la frenata usando solo il pedale destro. Questa tecnologia sviluppata da Ampere offre diversi vantaggi, in particolare, minor usura delle pastiglie dei freni, maggior autonomia grazie al recupero energetico e guida più fluida e meno vincolata soprattutto in ambiente urbano.

Su tutte le versioni, Megane E-Tech Electric è dotata di serie del nuovo caricatore bidirezionale AC 11 kW e, in opzione, del caricatore AC 22kW che accompagna Megane E-Tech Electric fin dal lancio. Con l'aggiunta della versione Esprit Alpine, la gamma si concentra su due livelli di allestimento: Techno, con motore da 220 cv e batteria comfort range, ed Esprit Alpine. Compatta elettrica, Megane E-Tech Electric offre fino a 468 km di autonomia (WLTP). Assemblata in Francia nello stabilimento ElectriCity di Douai, Megane E-Tech Electric è disponibile da 39.750 euro.

