Aston Martin, la Valhalla è ai test finali di pre-produzione

L'Aston Martin Valhalla sta affrontando i test finali sulle strade del Regno Unito e in pista, vicino a Barcellona, e la casa di Gaydaon ha rilasciato nuove immagini ufficiali di questa hypercar che sarà prodotta dal secondo trimestre del 2025.

Immortalata sul tracciato sia nella verniciatura Podium Green con accenti Lime Green, che in quella Verdant Jade con particolari Valkyrie Gold, la Valhalla, oltre che dagli ingegneri del brand, è condotta dal pilota Darren Turner, che ha ottenuto 3 volte la vittoria di classe a Le Mans. Un altro esemplare è a lavoro sulle strade inglesi nella livrea Satin Scintilla Silver con particolari Lime Green.





Questa sportiva porta a battesimo tante anteprime per il brand inglese; infatti, è la prima supercar di serie a motore centrale firmata Aston Martin, la prima vettura ibrida plug-in del marchio, ed anche la prima con un'autonomia EV. Sotto pelle nasconde il nuovo motore V8 biturbo da 4,0 litri accoppiato alla nuova trasmissione a doppia frizione DCT ad 8 velocità che incorpora un motore elettrico ed un differenziale posteriore elettronico. Inoltre, i nuovi motori montati sull'asse anteriore favoriscono il torque vectoring e le consentono di avere la trazione integrale.

La potenza della Valhalla è di ben 1079 CV, mentre la coppia è di 1100 Nm, valori che spingono questa hypercar, prodotta in soli 999 esemplari, fino a 350 km/h di velocità massima, e le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi.

