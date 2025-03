Škoda Elroq RS debutterà dal vivo alla Milano Design Week

Škoda ha svelato una clip del nuovo modello Elroq RS che farà il suo debutto in pubblico alla Milan Design Week. Se l'anteprima mondiale del nuovo Elroq RS avrà luogo il 3 aprile alle 10, in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del marchio, Elroq RS farà poi il suo debutto pubblico alla Design Week 2025, in programma dall'8 al 13 aprile.

Il teaser svelato mostra i punti salienti degli esterni e degli interni, in cui spiccano gli elementi di come la Tech-Deck Face in nero lucido. Ai colori già disponibile aggiungerà invece il verde Mamba, colore specifico della gamma RS. Dopo la presentazione digitale, la versione più sportiva del nuovo SUV compatto 100% elettrico farà il suo debutto pubblico in Italia proprio a Milano.

La casa boema, infatti, parteciperà all'evento dedicato al design per la prima volta nella sua storia e in occasione del 130° anniversario dalla fondazione, con un'installazione innovativa presso il Padiglione d'Arte Contemporanea (PAC) nel Design District di Porta Venezia. La mostra, aperta ai visitatori dall'8 al 13 aprile, vedrà Elroq RS come fulcro di un percorso immersivo, che trarrà spunto dalla campagna 'Be More Elroq' sviluppata da Škoda per il lancio del nuovo modello.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA