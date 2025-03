Corvette C8 motore centrale, Lingenfelter ci mette il V8 7.0

Arriva dall'Indiana, negli Stati Uniti, una interessante evoluzione del classico V8 427 Motors che equipaggia le Chevrolet Corvette di ultima generazione e molti altri modelli performanti del Gruppo di Detroit.

La Lingenfelter Performance Engineering LPE) di Decatur, nel presentarlo - riferendosi alle strategie di GM e di altri costruttori per passare a cilindrate più contenute e addirittura a frazionamenti a 6 cilindri - che "non c'è sostituto per un 427 in una Corvette".

Il riferimento è evidente alla decisione di Chevrolet che non aveva applicato la ricetta della grande cilindrata (427 sta per cubi inch, cioè il corrispettivo di 7,0 litri) per l'ultima generazione C8.

LPE non solo ha sviluppato un V8 da 7,0 litri per la C8, ma si sta anche preparando a lanciarne una nuova variante biturbo, con livelli di potenza in grado di rivaleggiare con la ZR1.

"C'è qualcosa nella Corvette e nel 427 che deve andare avanti - afferma il proprietario di LPE Ken Lingenfelter - e su questo cerchiamo sempre di arrivare il più lontano possibile, di portare il 427 al limite". Attualmente sulla Crovette C8 il motore di maggiore cilindrata è il 6.2 LT2.

Ad un costo contenuto (meno di 30mila dollari) Lingenfelter propone la sua variante Eliminator Spec S del 427 LT2 con cilindrata portata a 7,0 litri. La potenza erogata è di 700 Cv, valore che ne fa il propulsore aspirato più potente disponibile per la Corvette. C8 aspirato più potente disponibile.

Ma non è tutto, perché lo specialista di Decatur sta lavorando anche ad una variante biturbo del V8 7.0, con valori di potenza nell'ambito dei 1.000 Cv.

Questa versione 'hot' entrerà in diretta concorrenza con Yenko/SC cioè la Corvette C8 che in Usa Specialty Vehicle Engineering ha già portato a 1.000 Cv ma partendo dal V8 6.2 e con un costo dell'elaborazione di circa 100mila dollari.

