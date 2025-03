Audi A6 Avant in anteprima mondiale al FuoriSalone di Milano

Audi sarà protagonista del FuoriSalone 2025, in programma dal 7 al 13 aprile, negli spazi di Portrait Milano, in Corso Venezia 11, mostrando al pubblico l'elevata flessibilità del marchio tra tecnologia termica ed elettrica portando due declinazioni: nuova Audi A6 Avant e Audi A6 Avant e-tron. Al centro del Quadrilatero, quindi, saranno sotto i riflettori le due "anime" Avant secondo Audi: Audi A6 e-tron, già disponibile presso i concessionari, una vettura full electric appena presentata sul mercato e si fregia di un'aerodinamica straordinariamente raffinata; e Audi A6 Avant in anteprima mondiale al pubblico, evoluzione massima del modello che sin dal 1977 è sinonimo d'eleganza, sportività e funzionalità e che verrà commercializzata a partire dal secondo trimestre dell'anno.

Da sottolineare la scelta della première di Audi A6 Avant proprio in Italia, a testimonianza del ruolo chiave del mercato italiano e di Milano, città del design ed eccellenza dove la creatività incontra l'innovazione, proprio come nel Dna del marchio dei quattro anelli.

La nuova nata, infatti, proietta il concetto di "famigliare" in una nuova era, caratterizzata da maggior efficienza, digitalizzazione e un comfort di riferimento per la sua categoria.

Inoltre, Audi A6 Avant si avvale di plus tecnici quali le sospensioni pneumatiche adattive, lo sterzo integrale e i proiettori LED Digital Matrix evoluti, condivisi con Audi A8 e al vertice dell'illuminotecnica dei quattro anelli.

I moderni motori benzina e Diesel adottano la tecnologia mildhybrid (MHEV) plus a 48 Volt, chiamata a supportare il motore a combustione contribuendo alla trazione in molteplici situazioni e riducendo consumi ed emissioni. Un obiettivo, quest'ultimo, cui concorre anche la raffinata aerodinamica: il CX di 0,25 è il migliore mai fatto registrare da un'Audi Avant termica.



