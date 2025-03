Nissan, tante novità per l'Europa nel 2025

L'impegno di Nissan nell'elettrificazione per i veicoli venduti nel Vecchio Continente passa attraverso il lancio della nuova Micra elettrica, della nuova Leaf e della nuova generazione del powertrain e-Power, tutte novità previste per il 2025.

La Micra sarà la prima ad arrivare in Europa, entro fine anno, per offrire alla clientela del brand giapponese una city car completamente nuova anche sotto il profilo del design e 100% elettrica. Sarà costruita nello stabilimento Renault Ampere ElectriCity di Douai, in Francia, ed offrirà due capacità del pacco batteria: 40 e 52 kWh, per un'autonomia in grado di superare anche i 400 km.

Nel 2025 arriverà anche la terza della Leaf, la prima vettura elettrica destinata al mercato di massa. Prodotta nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, in quello che sarà il primo ecosistema di produzione di veicoli elettrici al mondo, verrà riproposta sotto forma di crossover, per adattarsi alle esigenze delle famiglie, avrà cerchi da 19 pollici e, per la prima volta, potrà offrire anche il tetto panoramico.

La nuova generazione del sistema di propulsione e-Power, completa le novità del brand per l'Europa previste per il 2025 e promette minori consumi, minori emissioni e maggiore silenziosità.

Inoltre, nell'anno fiscale 2026 ci sarà il debutto della terza generazione di Nissan Juke, che diventerà un crossover 100% elettrico e sarà realizzata partendo dal concept car Hyper Punk presentato nell'ottobre 2023 al Japan Mobility Show.

Tutto questo rientra in un piano d'espansione globale della casa giapponese con novità differenziate in base alle varie aree commerciali.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA