Mini Cooper S 5 porte, nuove foto ufficiali

Arrivano nuove foto ufficiali della Mini Cooper S 5 porte, che offre una risposta a chi cerca una variante della Mini a 3 porte con maggiore abitabilità per chi occupa la zona posteriore. Infatti, rispetto alla 3 porte, la 5 porte offre 172 mm di lunghezza in più per le gambe dei passaggeri che siedono dietro.

Senza contare che le due porte posteriori favoriscono l'accessibilità nel retro dell'abitacolo, mentre i sedili posteriori possono essere abbattuti, in caso di necessità, incrementando il volume del bagagliaio da 275 a 925 litri.

A livello di guida, grazie ad un corpo vettura che continua ad essere caratterizzato da sbalzi corti, e ad ha un raggio di sterzata di 11,4 metri, rimane agile sia tra le curve strette che in città. Inoltre, il potente motore a quattro cilindri da 204 CV la spinge fino ad velocità massima di 242 km/h, dove consentito. Anche lo scatto rimane piuttosto brillante, con un tempo di 6,8 secondi per passare da 0 a 100 km/h, mentre il passo più lungo offre maggiore stabilità nella curve veloci.

L'abitacolo vede protagonista il display OLED, che richiama nel design la strumentazione della Mini vintage, ma offre tutte le voci per gestire in maniera moderna il sistema di infotainment. Non manca il trattamento in tessuto per il rivestimento della plancia e dei pannelli porta, riprendendo la soluzione già adottata dalla 3 porte.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA