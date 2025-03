Hyundai Kona si rinnova nel segno della versatilità

A due anni dal suo debutto sul mercato, Hyundai evolve la gamma Kona per rispondere alle nuove esigenze di mobilità degli italiani. Il listino di Kona introduce infatti una struttura razionalizzata allo scopo di offrire ancora maggiore chiarezza nella configurazione e incidere sul valore residuo futuro.

Hyundai ha ottimizzato l'offerta del modello presente in Italia, sviluppandola in 4 nuovi allestimenti. All'allestimento di ingresso XTech si affianca quello denominato Business, sviluppato partendo dalle esigenze dei professionisti. Al vertice della gamma le opzioni raddoppiano: da una parte la massima espressione del design sportivo con l'allestimento N Line, dall'altra l'esaltazione di comfort e sicurezza con l'allestimento Exellence.

L'allestimento di ingresso XTech, disponibile con le motorizzazioni benzina 1.0 T-GDI 100CV e 1.6 Full-Hybrid 129 CV, è completo grazie a dotazioni di sicurezza e comfort elevate con un prezzo di listino che parte da 26.700 euro. L'auto è equipaggiata con cerchi in lega da 16" pollici, luci diurne e di posizione a LED anteriori e posteriori, oltre che sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera.

All'interno è caratterizzata da volante in pelle, smart key e start button, climatizzatore automatico sulle versioni con cambio automatico a doppia frizione o Full Hybrid, quadro strumenti LCD da 12" con schermo TFT da 4" e display touchscreen TFT LCD da 12.3" con navigatore, connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless e aggiornamenti OTA.

Un gradino più su c'è il nuovo allestimento Business, disponibile con le motorizzazioni benzina, mild-hybrid e full-hybrid, offre dotazioni aggiuntive rispetto a XTech come cerchi in lega da 17" (18" sulle versioni Full-Hybrid), quadro strumenti Supervision da 12.3" TFT LCD, sensore pioggia, specchietti esterni ripiegabili elettricamente e altro ancora. È disponibile con prezzi a partire da 28.100 euro.

Al vertice della gamma KONA si posizionano gli allestimenti N Line ed Exellence. Il primo è pensato per chi cerca un look sportivo e di grande impatto estetico: ottenibile con powertrain benzina 1.6 T-GDI DCT da 138 CV o in versione Full-Hybrid 1.6 GDI HEV DCT da 129 CV, Kona N Line propone dettagli esclusivi come il design esterno ispirato al mondo del motorsport.

L'allestimento Excellence è invece pensato per chi cerca una maggiore caratterizzazione verso lo stile e la tecnologia.

Disponibile nelle stesse motorizzazioni benzina 1.6 T-GDI DCT e Full-Hybrid, si distingue per la presenza di serie di cerchi in lega da 18", Seamless Horizon Lamp, fari anteriori Full LED Wide-Projection e ulteriori dotazioni in ambito ADAS. Entrambi gli allestimenti sono proposti da 32.500 euro.

Hyundai Kona è disponibile in Italia anche in versione 100% elettrica, con due tagli di batteria: da 48,6 kWh (autonomia WLTP di 380km) e da 64,8 kWh (autonomia WLTP fino a 510km). Il listino si apre da 38.300 euro.

