DR con Birba alla conquista del mercato dei quadricicli

Il gruppo DR Automobiles continua ad espandersi nei diversi segmenti di mercato, e con Birba, il nuovo brand che si affianca a quelli della realtà molisana, va alla conquista di nuovi clienti tra gli acquirenti dei quadricicli. Pensata per la mobilità urbana, come dimostrano le sue dimensioni esterne: 2.980 mm di lunghezza, 1.490 mm di larghezza e 1.637 mm di altezza, rientra nella categoria L7e.

Questo quadriciclo elettrico ha una potenza di 14 kW, raggiunge una velocità massima di 90 km/h, e può contare su un'autonomia di circa 182 km. Grazie ad un bagagliaio da 700 litri, si rivolge anche a chi cerca un mezzo da lavoro urbano, visto che ha una portata utile di 275 kg.

Nella dotazione spiccano, tra i tanti accessori di serie, il quadro strumenti LCD a colori; la connessione bluetooth; la radio dab plus; il volante multifunzione; l'aria condizionata; gli alzacristalli elettrici con funzione di abbassamento a distanza; la telecamera con funzione "Parking assist"; ed i cerchi in lega da 14 pollici a 5 razze.

Verrà proposto nelle varianti Classic, Sport, ed Ego, ed avrà un prezzo base di 12.900 euro che, grazie agli ecoincentivi statali, scenderà a 9.900 euro, arrivando ad 8.900 euro in caso di rottamazione.

