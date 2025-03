Nissan e Infiniti, tante novità in arrivo

Nuovi modelli in programma per Nissan e Infiniti, si tratta di vetture con design e tecnologie differenziati in base al mercato, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti di tutto il mondo.

Nel Vecchio Continente, nell'anno fiscale 2025, Nissan lancerà tre modelli elettrificati: la nuova Micro EV, la nuova Leaf ed il Qashqai equipaggiato con la tecnologia e-Power di terza generazione. Per l'anno fiscale 2026, è prevista la versione 100% elettrica di Juke.

Stati Uniti e Canada, nell'anno fiscale 2025, saranno i primi mercati a lanciare la nuova Nissan Leaf; inoltre, in Nord America debutterà Rogue, il primo ibrido plug-in di Nissan.

Arriveranno anche il Suv Pathfinder rinnovato e la nuova generazione della berlina compatta Sentra, che sarà disponibile nelle concessionarie entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda Infiniti, su questi mercati saranno lanciati una variante rinnovata del Suv QX60 ed il nuovo allestimento Sport del Suv QX80, oltre al nuovo crossover coupé QX65. A fine anno fiscale 2027, invece, partirà la produzione di un Suv elettrico Nissan e, nell'anno fiscale 2028 di un Suv elettrico Infiniti ispirato al concept QXe.

In America Latina, nell'anno fiscale 2025, Nissan amplierà le vendite della berlina compatta Versa, proporrà un nuovo Suv compatto, mentre per Infiniti arriverà il rinnovato QX60. Per l'anno fiscale 2026, invece, su questi mercati verrà proposto il pick-up Frontier/Navara, con nuovo design ed infotainment migliorato, oltre alla Nissan X-Trail con propulsore e-Power, ed all'Infiniti QX65.

Per il mercato giapponese, nell'anno fiscale 2025, Nissan lancerà una gamma completa di modelli, tra cui la nuova Leaf ed una versione rinnovata della Kei car, mentre per l'anno fiscale 2026, è prevista una nuova generazione del grande minivan alimentato dalla terza generazione di e-Power.

In Medio Oriente arriveranno nell'anno fiscale 2025 la Nissan Z Nismo, ed i Suv QX60 e QX80 di Infiniti, brand che nel 2026 porterà in queste latitudini il crossover QX65. In India ci sarà il lancio, nel corso dell'anno fiscale 2025, di un MPV Nissan e, per l'anno fiscale 2026, di un Suv compatto sportivo dello stesso brand.

In Australia, nell'anno fiscale 2025, inizieranno le vendite di Ariya e, nell'anno fiscale 2026, verranno lanciati il nuovo Patrol e la nuova Leaf EV di terza generazione, oltre a Qashqai con tecnologia e-POWER di terza generazione. Infine, in Africa è previsto, per l'anno fiscale 2025, il lancio di Nissan Magnite per i mercati con guida a sinistra, e del nuovo Patrol, precisamente in Egitto e Sudafrica, per l'anno fiscale 2026.

Inoltre, al termine dell'anno fiscale 2026, su alcuni mercati africani verrà lanciato un nuovo SUV a 5 posti.



