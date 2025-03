Hilux, il pick-up Toyota ora è Hybrid 48 V e GR Sport II

Oltre un centinaio di chilometri macinati attraverso i paesaggi incantati dei 'camini delle fate', immersi in uno scenario suggestivo alla scoperta della Cappadocia. Non poteva che essere il nuovo Hilux, inarrestabile pick-up di Toyota, il protagonista di questa avventura spettacolare, dai contorni magici. L'abbiamo messo a dura prova, in entrambe le versioni disponibili sul mercato, Hybrid da 48 V e GR Sport II, ed in tutte le condizioni, anche in quelle più estreme, se l'è cavata senza batter ciglio, aggiudicandosi una promozione a pieni voti.

Del resto, fin dal suo esordio nel 1968 ha conquistato 27 milioni di clienti nel mondo, che lo hanno scelto come mezzo da lavoro affidabile ma anche divertente da guidare, soprattutto in off-road e sui percorsi impegnativi dove solo i più 'duri' riescono ad arrivare.

'Con Hilux completiamo la nostra offensiva di prodotto nel settore LCV - ha esordito Rodrigo Garcia, general manager business unit LCV Toyota Motor Italia - Nonostante il 'peso' dei pick-up all'interno del mercato dei commerciali in Italia sia di circa il 7%, Hilux rappresenta un prodotto cruciale per la strategia del nostro marchio in Italia. Non a caso prevediamo di venderne circa 1.600 per quest'anno, su un totale per il segmento che potrebbe attestarsi poco al di sotto della soglia delle 9mila unità'.

Hilux Hybrid 48 V e GR Sport II confermano l'eredità del loro predecessore in termini di 'Quality, durability e reliability', con una particolare attenzione alla sicurezza a bordo. Hilux Hybrid 48V è il primo modello della serie a montare un sistema mild hybrid, che migliora le prestazioni di guida sia su strada che in off-road, garantendo maggiore silenziosità, fluidità ed efficienza. Il sistema ibrido non compromette le capacità tipiche di Hilux, come la profondità di guado di 700 mm e la capacità di carico fino a 1.000 kg. Inoltre, Hilux Hybrid 48V conserva il motore turbodiesel da 2,8 litri da 204 CV e 500 Nm, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2 fino al 5% rispetto al modello diesel tradizionale.

Altra importante novità a bordo è rappresentata dall'integrazione del sistema Multi-Terrain Select (MTS), che ottimizza la trazione su sei diversi tipi di terreno, come sabbia, fango e roccia, migliorando la manovrabilità in ogni condizione. Il sistema mild hybrid, combinato con il motore diesel, garantisce una guida più fluida e un riavvio rapido e silenzioso del motore: in off-road, invece, nessun problema ad affrontare guadi e pendenze proibitive, l'elettronica di bordo consente al conducente di godersi un'esperienza adrenalinica in tutta sicurezza e senza stress.

Al vertice della gamma, invece, si posiziona la versione GR Sport II, che si ispira al modello vincitore del Rally Dakar con Toyota Gazoo Racing, decisamente più prestazionale e destinato ai clienti che cercano maggiore divertimento. Il look dinamico e sportivo di Hilux GR Sport II è accentuato da dettagli unici, come ad esempio le molle rosse, sospensioni monotubo colorate, e i nuovi cerchi in lega neri da 17 pollici. Questi elementi, insieme ai parafanghi neri e alle pinze dei freni rosse, conferiscono un aspetto audace e distintivo.

La griglia anteriore G-mesh nera e i distintivi loghi GR Sport completano l'estetica sportiva, mentre le pedane laterali, gli specchietti retrovisori e le maniglie delle portiere nere aggiungono un tocco di classe. Gli interni sono sportivi e allo stesso tempo eleganti, con il sistema di bordo Toyota Smart Connect che include un display HD da 8 pollici, navigazione cloud con aggiornamenti in tempo reale e integrazione con Apple CarPlay e Android Auto, in grado di assicurare tutta la tecnologia di cui Hilux necessità, anche in termini di sicurezza grazie al Toyota Safety Sense.

Il motore turbodiesel da 2,8 litri, con 204 CV e 500 Nm di coppia, è abbinato a un cambio automatico a sei marce, che è in grado, appunto, di assicurare potenza e affidabilità in ogni condizione. Ottimizzati anche le sospensioni e i freni, grazie all'adozione di ammortizzatori monotubo avanzati mentre è stato aumentato da 29 a 30 gradi l'angolo di attacco così come pure l'altezza da terra che ora è pari a 323 mm. Inoltre, la carreggiata è stata allargata di 135 mm all'anteriore e di 155 mm al posteriore. Tutte queste caratteristiche consentono anche a questa versione super prestazionale, di non dover scendere a compromessi soprattutto in off-road dove Hilux ha dimostrato tutta la sua agilità e maneggevolezza, nonostante le asperità e le irregolarità dei terreni battuti durante il test drive in Turchia.

In Italia i prezzi partono da 34.800 euro per l'entry level con cambio manuale nella versione hybrid 48 V fino ai 51.800 euro della versione GR Sport II. Cinque gli allestimenti: comfort, lounge, executive, invincible e GR Sport II.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA