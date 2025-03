Dacia Bigster, è big nello spazio e nei contenuti

Dacia diventa sempre più grande come brand, e nessun modello come la nuova Bigster, il Suv che porta il marchio nel competitivo segmento C, esprime le ambizioni di una casa che da low cost è divenuta persino cool. Lo dimostrano le linee di questa nuova proposta a ruote alte, che ANSA Motori ha potuto toccare con mano e guidare nel media test-drive in Aix-En-Provence, in Francia.

Il design mette in evidenza il cofano scolpito, i passaruota muscolosi, i cerchi che arrivano fino alla misura di 19 pollici e, per la prima volta su una Dacia, la livrea bicolore, con il tetto nero a contrasto della nuova verniciatura Indigo Blu.



Essenziale, ma senza rinunciare a nulla, la Bigster, è al vertice della categoria per dimensioni, grazie ad una lunghezza che arriva a 4,57 m.

Ne deriva un abitacolo ampio, illuminato dal primo tetto apribile panoramico del brand, lungo 120 cm e che può aprirsi per 57 cm, un accessorio offerto di serie sull'allestimento Extreme e tra gli optional dalla versione Journey. Se davanti si viaggia comodi e con una visuale privilegiata, dietro si hanno ben 24 cm di spazio per le ginocchia, e il vano bagagli, apribile elettricamente, altra novità per Dacia, sotto la cappelliera offre 702 litri di volume per caricare ogni cosa nella massima organizzazione mediante la funzione Boot Organizer, che consente di visualizzare la corretta disposizione dei bagagli sullo smartphone grazie all'assistente integrato. A proposito di smartphone, su Bigster c'è la piastra di ricarica ad induzione, e il collegamento avviene mediante Apple CarPlay o Android Auto. Non manca la navigazione connessa, con informazioni in tempo reale e aggiornamento mappe per 8 anni, con il sistema multimediale Media Nav Live, di serie sulle versioni Extreme e Journey.

La plancia, ben lavorata e con plastiche fatte per durare, offre tutte le informazioni del caso tramite i due schermi, rispettivamente per la strumentazione digitale, da 7 a 10 pollici, e per il sistema multimediale, da 10,1 pollici, ma non rinuncia alla presenza di pratici tasti fisici per regolare il climatizzatore. Quest'ultimo offre la possibilità di selezionare temperature differenti per i due posti anteriori, ennesima novità per Dacia, e presenta pratiche bocchette per chi si accomoda nella zona posteriore. Nel tunnel centrale spicca il vano refrigerato, mentre ci sono ben 5 punti di fissaggio YouClip nell'abitacolo per altrettanti accessori, come il portabicchieri posteriore che abbiamo trovato sull'esemplare testato in occasione della presentazione internazionale.



Per questa nostra prima presa di contatto, dopo aver sistemato il sedile di guida con regolazione elettrica per altezza ed inclinazione, siamo partiti al volante della Bigster dotata della nuova power-unit full hybrid che associa un nuovo motore 4 cilindri aspirato 1.8 al comparto elettrico composto da un propulsore da 50 CV, da uno starter/generatore ad alta tensione, e da una batteria da 1,4 kWh. Con i suoi 155 CV questo powertrain aumenta di 15 CV la potenza della power-unit utilizzata su Duster e Jogger, e il solo motore termico, da 109 CV, consente di aggiungere 20 Nm di coppia rispetto al 1.6 utilizzato sugli altri modelli full hybrid del brand.

Alla guida, l'aumento di cilindrata aiuta a metabolizzare l'incremento di dimensioni, e la Bigster si muove in scioltezza, con il cambio automatico che sfrutta i 4 rapporti meccanici, mentre la prima e la retromarcia vengono azionati dal motore elettrico. Si percepisce, da subito, un comfort di marcia elevato, favorito dalla presenza del parabrezza acustico, dei vetri più spessi, e da una timbrica del motore ottimizzata.



Sulla full hybrid c'è anche il cruise control adattivo, di serie, oltre agli abbaglianti automatici: dispositivi indispensabili per la clientela del segmento C. Come su altre vetture del marchio, mediante il My safety switch, al tocco di un pulsante si escludono rapidamente alcuni avvisi incalzanti, come quello acustico relativo al superamento del limite di velocità voluto dalle recenti normative europee.

Nel misto si avverte un rollio che non disturba, mentre la risposta all'acceleratore è valida, considerata la tipologia di auto. Ottimi i consumi a velocità da codice, che sono superiori ai 20 km/l come riporta anche la scheda tecnica della vettura. Prodotta in Romania, la nuova Bigster sarà presentata al pubblico nel "porte aperte" del 10-11 maggio, quando inizierà la commercializzazione.

Oltre alla motorizzazione full hybrid da 155 CV, saranno disponibili anche le unità mild hybrid da 140 CV; mild hybrid da 130 CV abbinata alla trazione integrale, e, novità importante per il mercato italiano, mild hybrid-G da 140 CV con doppia alimentazione benzina/GPL, dall'autonomia complessiva di 1.450 km, grazie ai due serbatoi di benzina e GPL, rispettivamente, da 50 e 49 litri.



Proposta negli allestimenti Essential, Expression, Journey ed Extreme, la Bigster ha un listino che parte da 24.800 euro, anche per la variante a GPL, mentre la full hybrid ha un prezzo d'attacco di 29.300 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA