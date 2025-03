Jeep Avenger 4xe è fatta per sporcarsi e arrivare ovunque

Dalla strada all'off-road è un attimo. E lungo le strade delle colline toscane, Jeep Avenger 4xe non ha nessuna paura di sporcarsi le ruote. L'occasione per verificare lo spirito d'avventura dell'Avenger 4xe è quella offerta dal media drive internazionale organizzato appunto sulle colline toscane per testarne anche le capacità sulle sterrato, tra tecnologia ibrida e capacità off-road.

La ricetta della nuova Jeep Avenger 4xe ha per ingredienti principali tanto il design quanto la robustezza. L'esterno è stato rafforzato per garantire una protezione completa sullo sterrato, a prova di sassi e colpi a volontà. A proteggere l'Avenger ci pensano i paraurti anteriori antigraffio e la protezione sottoscocca ottimizzata.

Aggiunto anche il gancio di traino posteriore, per soddisfare la specifica richiesta della community Jeep di poter offrire e ricevere aiuto più facilmente in caso di necessità. Tanti i dettagli in chiave off-road, dagli accenti cromatici verdi come la X sul paraurti anteriore, al badge Jeep sui cerchi, passando per i segni di riconoscimento sui paraurti e la caratteristica scritta 4xe sul portello posteriore.

Una volta messe le ruote fuori strada, la differenza sostanziale rispetto alla versione a trazione anteriore, la fanno gli angoli in off-road ottimizzati (con angolo di attacco di 22°, angolo di dosso di 21° e angolo di uscita di 35°), una maggiore altezza da terra (+10 mm) e una capacità di guado fino a 400 mm. La capacità all-wheel-drive offre poi una trazione superiore su diversi terreni.

Un elemento chiave della potenza dell'Avenger 4xe è il riduttore 22,7:1 sull'asse posteriore, che trasmette alle ruote una coppia di ben 1.900 Nm, garantendo una trazione eccezionale anche su superfici ripide e impegnative. Il veicolo può affrontare pendenze fino al 40% su terreni difficili, come la ghiaia, e mantenere fino al 20% di trazione anche quando l'asse anteriore ha poca o nessuna aderenza.

Dotata di un sistema di trazione integrale intelligente, la Jeep Avenger 4xe garantisce una capacità 4x4 sempre disponibile quando serve. A seconda della modalità di trazione inserita, alle basse velocità (tra -30 e +30 km/h), la trazione su tutte e quattro le ruote è permanente, con una ripartizione della coppia 50:50. Alle medie velocità (da 30 a 90 km/h), la trazione sull'asse posteriore si inserisce solo quando necessario, mentre alle velocità elevate (oltre 90 km/h), il motore elettrico posteriore si disinnesta dall'asse per ottimizzare il consumo di carburante.

Il sistema Selec-Terrain consente al conducente di passare da una modalità all'altra in base a specifiche condizioni di guida: Auto, che fornisce la trazione integrale solo quando è necessario, bilanciando le prestazioni e consentendo la guida elettrica fino a 1 km in EV sotto i 30 km/h; Snow, che migliora la trazione e la stabilità e garantisce la sicurezza durante la stagione invernale; Sand & Mud, per i terreni irregolari, con rapporti di trasmissione specifici e controllo della trazione per mantenere l'aderenza; Sport, che libera tutte le potenzialità del sistema 4xe, compresa la funzione E-boost che trasmette la coppia alle ruote posteriori per ottenere un'accelerazione più rapida.

Cuore pulsante dell'Avenger 4xe è l'innovativa motorizzazione che unisce idealmente efficienza ibrida e tecnologia AWD all'avanguardia. In particolare Avenger 4xe è dotata di un sistema ibrido a 48 V, caratterizzato da un motore turbo da 1,2 litri e da due motori elettrici da 21 kW situati sulla parte anteriore e su quella posteriore del veicolo che garantiscono una potenza combinata di 145 CV. Questa configurazione fornisce la trazione integrale ed è associata a un cambio automatico a doppia frizione a 6 velocità che consente di guidare il veicolo in modalità completamente elettrica alle basse velocità.

L'Avenger 4xe è disponibile in tre allestimenti, ovvero Upland, North Face Edition e Overland. I prezzi di listino partono da 31.950 euro per l'allestimento Upland e arrivano ai 37.950 euro per Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, passando per i 33.950 euro per l'allestimento Overland. Le consegne partiranno da maggio 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA