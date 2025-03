Hyundai Inster gioca la partita di prestazioni e autonomia

Per soddisfare le differenti esigenze di utilizzo di chi rivolge ad un City-SUV come Inster, Hyundai rende disponibile la piccola tuttofare elettrica in due configurazioni diverse: la prima è dotata di una batteria da 42 kWh che alimenta un motore da 97 CV per un'autonomia media di 327 km (WLTP).

La seconda versione è equipaggiata con batteria da 49 kWh e motore da 115 CV con un'autonomia media che arriva a 370 km, ma che diventano ben 518 km nel ciclo urbano (WLTP). La ricarica rapida DC è di serie e permette di caricare dal 10 all'80% in appena 30 minuti. Inster prevede inoltre di serie anche il caricatore di bordo da 11 kW che ottimizza il tempo di ricarica anche sulle colonnine AC.

Sul fronte della tecnologia, a bordo di Inster il sistema di infotainment è avanzato, con un display LCD da 10,25 pollici che rende intuitiva la gestione delle funzioni e consente la personalizzazione dell'esperienza di guida. Il sistema di navigazione ad alta risoluzione previsto di serie supporta aggiornamenti over the air (OTA), profili personalizzati, e la connettività Apple CarPlay / Android Auto, mentre il riconoscimento vocale semplifica il controllo del veicolo senza distrazioni.

Presente anche la tecnologia Hyundai Bluelink, per il controllo remoto dello stato del veicolo e di diverse sue funzioni: tramite l'applicazione dedicata, ad esempio, è così possibile gestire il blocco o lo sblocco delle portiere, e le sessioni di ricarica. La multi-connessione Bluetooth, poi, permette di collegare due dispositivi contemporaneamente e l'integrazione di contenuti specifici per EV fornisce informazioni in tempo reale sulle stazioni di ricarica e l'autonomia.

La Hyundai Digital Key Touch (ottenibile a richiesta) consente di sbloccare e avviare il veicolo con lo smartphone e di condividere chiavi digitali con fino a 7 utenti. Tra le dotazioni figurano le maniglie delle portiere con sensore tattile e, di serie, un sistema Smart Key con Start Button.

La ricarica dei dispositivi mobili è possibile grazie a porte USB-C anteriori e posteriori, oltre a un pad di ricarica wireless. Per una guida più efficiente e intuitiva, Inster adotta anche palette al volante per la gestione della frenata rigenerativa e offre anche la modalità i-Pedal per il controllo di accelerazione e frenata con un solo pedale. Il freno di stazionamento elettronico con funzione di mantenimento automatico aggiunge ulteriore praticità, migliorando il comfort.





