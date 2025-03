Aston Martin, la Vanquish si scopre e diventa Volante

La tradizione delle sportive a cielo aperto Aston Martin è viva nel cuore degli appassionati da 60 anni e continua la sua evoluzione con la Vanquish Volante che, con i suoi 835 CV di potenza, si pone al vertice della categoria. Esteticamente, presenta un frontale dominato dalla grande calandra e caratterizzato da un cofano inclinato nel quale spiccano le prese d'aria che si ispirano a quelle della monoposto di F1. La posizione arretrata dell'abitacolo e la coda tronca sono enfatizzate da un passo cresciuto di 80 mm.

Elemento distintivo di questa versione è il soft top, che si apre in 14 secondi e si chiude in 16 secondi, fino ad una velocità di 50 km/h, per nascondersi nella copertura, che appare fluttuante nel design d'insieme.

L'abitacolo riprende nelle forme quello della Vanquish coupé e, in base alle ultime tendenze di Aston Martin, presenta una console centrale ribassata che amplia la sensazione di larghezza percepita. L'infotainment sfrutta un display digitale da 10,25 pollici, mentre il sistema audio Bowers & Wilkins da 15 altoparlanti è stato messo a punto appositamente per questo modello.

Sotto il cofano anteriore troviamo il motore V12 biturbo da 5,2 litri che eroga 835 CV di potenza e 1000 Nm di coppia, consente alla vettura di superare i 344 km/h, e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi.

La versione a cielo aperto della Vanquish ha un peso superiore a quello della coupé di 95 kg e, per trasmettere la potenza attraverso le ruote posteriori, sfrutta un cambio ZF ad otto rapporti. Questo è situato all'interno dell'assale posteriore per una migliore distribuzione dei pesi. Non manca il differenziale E-diff, visto sulla Vanquish coupe, in grado di passare dalla posizione completamente aperto a quella 100% chiuso in 135 millisecondi.

Già disponibile per le ordinazioni, le consegne della Vanquish Volante sono previste nel terzo trimestre del 2025.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA