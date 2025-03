Toyota lancia gli upgrade Supra RZ e A90 Final edition

Toyota annuncia l'imminente fine produzione dell'attuale Supra con la presentazione e messa in vendita della versione speciale RZ e con la serie limitata A90 Final Edition, 150 esemplari realizzati per il Giappone, ordinabili vincendo una lotteria nazionale organizzata presso i rivenditori GR Garage del Paese del Sol Levante. La partecipazione a questa particolare iniziativa sarà possibile dal 21 marzo al 13 aprile, l'annuncio del vincitore di una delle 150 vetture che puntano a diventare da collezione è stato programmato per il 9 maggio.

Presentata nel 2019, evolutasi nel 2020 e nel 2022 con importanti aggiornamenti tecnici e aerodinamici, l'attuale Supra giunge quindi alla sua fase finale con queste due varianti progettate dai tecnici Toyota Gazoo Racing. Per entrambe le proposte è prevista una passerella pubblica il 12 e il 13 aprile all'Okayama International Circuit, in occasione dell'Autobacs Super GT.

L'upgrade messo a punto per la RZ, versione che mantiene la potenza di 385 Cv e la coppia motrice di 500 Nm del 6 cilindri in linea di 2.997 cc di serie, prevede l'irrigidimento della scocca per una resa ancora più affilata nella guida al limite.





Ordinabile sia con cambio manuale a 6 rapporti sia con un automatico a 8 velocità, dispone di un sistema frenante potenziato firmato Brembo, miglioramenti alle sospensioni, alla dinamica di guida e all'aerodinamica. Per affinare quest'ultima sono state ridisegnate le appendici anteriori e gli archi passaruota ed è stato adottato un nuovo alettone posteriore in fibra di carbonio. All'interno spiccano i rivestimenti in Alcantara e pelle nei colori nero e rosso con firma GR e sedili Recaro.

Il modello A90 Final Edition prevede anche un incremento di potenza e di coppia motrice del tremila benzina, innalzate rispettivamente a 440 Cv e 571 Nm. L'impianto frenante by Brembo viene ulteriormente potenziato con dischi forati al posto dei pieni: hanno un diametro di 19" anziché 18" come per la RZ.

Rigidità dello chassis e regolazioni delle sospensioni sono state adattate alle maggiori performance. La A90 riprende le modifiche aerodinamiche e all'abitacolo della RZ. Sfoggia, inoltre, sedile del passeggero rosso e vanta l'aggiunta di numerosi dettagli in fibra di carbonio. Anche il funzionamento del controllo elettronico di stabilità è stato adeguato all'upgrade del modello. La Final Edition è proposta solo con l'opzione cambio manuale a 6 rapporti.

