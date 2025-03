La Mercedes AMG GT 63 Pro 4Matic+ arriva negli USA

Debutta sul mercato USA la Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+, la variante più sportiva della supercar della stella, pensata per avere performance superiori su strada, ma soprattutto in pista. Il prezzo parte da poco meno di 181 mila euro, al cambio attuale, e la vettura beneficia di elementi aerodinamici più incisivi realizzati in fibra di carbonio e di interventi tesi a favorire il raffreddamento del sistema di trazione integrale e dell'impianto frenante carboceramico. Completano il quadro estetico i cerchi forgiati da 21 pollici a 5 razze in Matte Grey e la possibilità di avere la nuova livrea Manufaktur Green Hell Magno.



L'abitacolo vede protagonisti i sedili AMG Performance in pelle nappa ed il volante in pelle nappa e microfibra. Inoltre, è possibile avere due posti a scomparsa per la zona posteriore, senza costi aggiuntivi, mentre tra gli optional sono disponibili diversi elementi in fibra di carbonio o legno per personalizzare ulteriormente l'interno.

Il propulsore V8 biturbo da 4 litri è stato portato ad oltre 611 CV di potenza e, per offrire un maggior dinamismo tra le curve, la GT Pro può contare sul sistema di sospensioni AMG Active Ride Control con stabilizzazione attiva del rollio. Non manca nella dotazione di serie l'asse posteriore attivo e la trazione integrale.

Per chi frequenta la pista è possibile montare, senza costi ulteriori, gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R, mentre per tutti è consigliabile scegliere, sempre senza esborso ulteriore, il dispositivo che consente di alzare l'anteriore dell'auto in presenza di piccoli ostacoli, come rampe e dissuasori. Inoltre, tra gli accessori a pagamento c'è il tetto panoramico ed il sistema audi Burmester con surround sound.





