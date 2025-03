Debutto europeo per smart #5, la più grande della gamma

La gamma smart si allarga con l'ingresso di smart #5, il modello elettrico più grande della storia del marchio che da giungo sarà ordinabile anche in Italia a un prezzo di listino che parte da 47.934,45 euro. Dopo smart #1 e smart #3, la nuova smart #5 rappresenta il primo suv di medie dimensioni del brand: lunga 4,70, larga 1,92 m, con un passo di 2,90 e alta 1,70 m. Il bagagliaio ha una capacità di 630 litri e raggiunge i 1.530 litri abbassando lo schienale dei sedili posteriori. Presente anche un vano per riporre una borsa sotto al cofano con capacità che varia tra la versione a due e quattro ruote motrici ed è rispettivamente da 72 e 47 litri. Il design di #5 non passa inosservato per lo stile boxy ed altri dettagli, come le porte senza cornice e gli sbalzi ridotti che conferiscono un profilo dinamico e slanciato. Distintivi anche i gruppi ottici anteriori e posteriori dal design allungato e gli specchietti bicolore. All'interno dell'abitacolo, si notano materiali di qualità, come il legno di quercia e rivestimenti in pelle premium che garantiscono un ambiente raffinato e confortevole. Ampio spazio per i passeggeri anche della seconda fila che, grazie al passo lungo, possono stare comodi con le gambe. La digitalizzazione di bordo è elevata grazie alla presenza di tre schermi: il cruscotto digitale da 10,25 pollici, schermo per l'infotainment da 13 pollici e display per il passeggero da 13 pollici, quest'ultimo di serie dalla versione Premium, il top di gamma. Per le versioni inferiori, è presente un elemento di colore nero con pattern dedicato. Grazie alla piattaforma a 800 Volt, #5 garantisce un'autonomia che raggiunge i 590 chilometri e una capacità di ricarica ultra-rapida che permette di passare dal 10 all'80% in 18 minuti. Sono cinque gli allestimenti e variano anche a seconda del livello di potenza del motore elettrico e della capacità della batteria: Pro ha trazione sull'asse posteriore e monta un elettromotore da 250 kW alimentato da una batteria da 76 kWh che garantisce un'autonomia di 465 km. Pro+ e Premium, sono sempre a trazione posteriore, e montano un motore elettrico da 267 kW alimentato da una batteria da 100 kWh che garantisce un'autonomia di 590 km. Infine, Pulse e Summit Edition hanno trazione integrale e hanno una potenza complessiva di 432 kW e sono dotate di batteria da 100 kWh che promette una percorrenza di 540 km.

