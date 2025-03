Volkswagen Tayron, in concessionaria nel prossimo weekend

Nel porte aperte in programma da domani, 22 marzo, fino a domenica 23 marzo, in tutte le concessionarie Volkswagen d'Italia sarà possibile vedere da vicino e toccare con mano il nuovo Suv Tayron, che offre un'abitabilità fino a sette posti e si colloca in gamma tra la Touareg e la Tiguan.

Esteticamente presenta una fiancata allungata e firme luminose con tanto di logo Volkswagen a LED che contraddistinguono sia il frontale che il retro della vettura.

Forte di un bagagliaio che offre 885 litri utili con 5 posti in uso, offre l'assistente vocale IDA con integrazione di ChatGPT, il tetto apribile panoramico inclinabile e scorrevole, l'impianto audio da 700 watt Harman-Kardon, ed i rivestimenti in pelle con i sedili regolabili elettricamente dotati anche di funzione di massaggio e ventilazione.



Cinque le motorizzazioni disponibili, oltre al 1.5 eTSI con sistema mild hybrid a 48 V, troviamo le power-unit plug-in hybrid da 204 CV e 272 CV, capaci di consentire fino a 121 km di marcia in elettrico, ed i 2.0 TDI da 150 e 192 CV, quest'ultimo abbinato alla trazione integrale 4Motion. Anche gli allestimenti sono cinque, e sono identificati dalle sigle Life, Edition Plus, Elegance, R-Line ed R-Line Plus. Il presso di listino parte da 45.900 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA