Espace si rifà il trucco, esterni rinnovati e stessa efficienza

Un piccolo ritocco estetico in chiave moderna per un modello che assieme alla Rafale rappresenta l'espressione massima della voiture à vivre dell'alto di gamma dove, ad una eleganza e raffinatezza delle linee e degli spazi interni si abbinano l'efficienza ibrida e una dinamica di guida piacevole e rilassante che solo questo tipo di vetture è in grado di regalare ai propri occupanti.

Il Dna del segmento D si esprime così attraverso questi due modelli complementari che si rivolgono a clientele distinte. Il suv coupé Renault Rafale, dal design elegante e, soprattutto, disponibile con motorizzazione E-Tech 4x4 300 cv, è la scelta prediletta dai clienti che vanno alla ricerca di un veicolo nato per il piacere di guida e le emozioni. Renault Espace, più modulare e in grado di offrire fino a 7 posti, risponde alle esigenze delle famiglie per l'ampio bagagliaio e la modularità più avanzata.





Fin dal 1984, Renault Espace, pioniere della sua categoria, si propone come un modello unico. Sono cinque le generazioni che si sono succedute perfezionando e rendendo sempre più moderno questo modello di riferimento diventato iconico.

Disponibile a 5 o 7 posti, questo globe trotter offre una customer experience unica, dove il piacere a bordo è condiviso da tutti gli occupanti. Renault Espace porta una ventata di freschezza all'auto per le famiglie con maggiore modernità nello stile ed inediti equipaggiamenti tecnologici. Mantiene intatto il Dna e i suoi due principali punti di forza che sono l'abitabilità e la modularità, perfezionando al tempo stesso le doti tecnologiche ed il comfort. L'abitacolo presenta il tetto panoramico opacizzante Solarbay - un tratto distintivo capace di regalare una sensazione di benessere unico a bordo - nella versione più ampia della gamma Renault (circa 2 metri quadri) ed un inedito sistema di riconoscimento del conducente. I passeggeri sono coccolati dai nuovi sedili anteriori più ergonomici, dalle inedite sellerie e dalla migliore insonorizzazione.

Sotto il cofano, la motorizzazione Full Hybrid E-Tech 200 cv offre un rapporto prestazioni/ efficienza unico sul mercato. Con un consumo a partire da 4,8 l/100 km, per 109 grammi di Co2 al chilometro, vanta un'autonomia fino a 1.100 chilometri senza ricarica.

Questa motorizzazione è già conforme alla futura Normativa Euro 6E Bis. Per un'esperienza di guida agile e sicura, Espace può sempre contare sulla tecnologia a 4 ruote sterzanti 4Control Advanced e su 32 dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione. Prodotto presso lo stabilimento di Palencia, in Spagna, Renault Espace sarà disponibile in tre allestimenti (Techno, Esprit Alpine e Iconic). La commercializzazione è prevista prima dell'estate.

'Nuovo Espace, insieme a Rafale, incarna la nostra accelerazione nei segmenti superiori, con un'offerta ibrida di rinomata efficienza. Adottando il nuovo design di Renault, il nostro suv per le famiglie a 5 o 7 posti ha uno stile in linea con il resto della gamma, pur mantenendo il Dna di un'auto adatta ai lunghi viaggi, grazie alla motorizzazione Full Hybrid E-Tech 200 cv', ha detto Bruno Vanel, VP prodotto di Renault.

'Con il design incisivo e la grande personalità, Renault Espace consolida il suo posizionamento distintivo - gli fa eco Agneta Dahlgren, Direttore Progetti Design Renault - Ogni singolo dettaglio dei nuovi elementi stilistici esterni, come la griglia e i gruppi ottici anteriori e posteriori, richiama l'eleganza dell'abitacolo e gli equipaggiamenti tecnologici all'avanguardia. Nella nuova tinta Grigio Baltico, è dotato del tetto panoramico Solarbay più ampio della gamma Renault e propone interni esclusivi Grigio Sabbia chiaro. Un invito a viaggi straordinari per tutti i passeggeri'.



