Alpine A110 GT4+ punta alle prestazioni da competizione

Alpine ha svelato la sua nuova A110 GT4+, evoluzione della GT4 Evo e frutto di un lavoro basato sull'esperienza acquisita sui circuiti dal 2018 e nei rally che lo scorso anno hanno visto anche la vittoria dell'A110 Rallye GT+ nel Rally Mont-Blanc Morzine.

Basata sul modello di serie per riprenderne qualità come la compattezza, la leggerezza e la distribuzione ottimale dei pesi, l'auto progettata e sviluppata da Signatech Automobiles si è affermata rapidamente, anche con uno storico successo nella GT4 International Cup disputata in Bahrain.

Dopo questi primi anni di successo, l'Alpine A110 GT4 Evo ha fatto il suo debutto nel 2022. Grazie al meticoloso lavoro svolto dai team tecnici sul cambio, il turbo e il blocco motore, Alpine ha conquistato il suo primo titolo nel Campionato FFSA GT nel 2023, e l'anno successivo il titolo nella GT4 European Series.

In una categoria GT4 più competitiva e impegnativa che mai, Alpine lancia ora l'A110 GT4+, progettata per una facilità di utilizzo e di comportamento e per offrire un potenziale di prestazioni molto elevato, costi di gestione ridotti e maggiore affidabilità.

Per raggiungere questi obiettivi, il modello integra una serie di nuove caratteristiche, tra cui il sistema di sovralimentazione e il suo sistema di raffreddamento, ripresi dalla versione Rallye GT+. Anche il distanziale del cambio è stato ridisegnato, mentre la presa d'aria in carbonio e il radiatore anteriore di dimensioni maggiorate migliorano la gestione termica.

Tra gli altri miglioramenti, è stata dedicata una particolare attenzione all'impianto di scarico e alle varie strategie di controllo anti-lag e antipattinamento. Infine, un nuovo sistema di adattamento della pressione atmosferica tramite il sensore P_atmo consente alla vettura di adattarsi alle variazioni di altitudine senza aggiungere zavorra.

Esternamente, l'A110 GT4+ ha beneficiato di una serie di piccole modifiche per ottimizzare ulteriormente la sua aerodinamica, tra cui un cupolino posteriore in carbonio traforato e uno splitter anteriore più robusto in fibre naturali per resistere alle lotte mozzafiato in pista.

Nella sua versione più prestazionale, l'A110 GT4+ ha già dimostrato il suo potenziale vincendo nella sua categoria l'ultima prova della stagione 2024 dell'Ultimate Endurance GT Cup. Impegnato una gara di sei ore sul circuito Paul Ricard, l'equipaggio composto da Jim Pla, Julien Gilbert e Jean Mathieu Leandri ha dominato la gara, dimostrando il miglioramento delle prestazioni e dell'affidabilità di questa nuova versione.

La A110 GT4+ è disponibile da oggi al prezzo di 220.000 euro.

È inoltre disponibile un kit per l'aggiornamento delle Alpine A110 GT4 e Alpine A110 GT4 Evo esistenti, al prezzo di 34.000 euro.

