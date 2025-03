Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è l'integrale intelligente

E' una Junior in salsa integrale ed intelligente, quella pensata da Alfa Romeo con l'arrivo della versione Ibrida Q4 dell'ultimo modello introdotto nella gamma della casa del Biscione. Tanta tecnologia, quindi, strizzando l'occhio anche alla passione 'alfista'.

La nuova Junior Ibrida Q4 è la variante del modello che può contare ora sulla trazione integrale con gestione automatizzata dell'asse di trazione posteriore. La Q4 è poi anche la versione che porta anche a termine il lancio del modello Junior, che oggi è commercializzato in 38 Paesi.

La parola d'ordine, al volante della Junior Ibrida Q4, è quella di divertimento, con le ruote sempre ben piantate sulla strada, che sia essa d'asfalto, magari scivoloso sotto la pioggia, o anche un facile sterrato come quello lungo il quale la Junior Q4 ci ha portato, a spasso tra le colline e le curve delle Langhe piemontesi.





Piedi saldi e cervello attento, quelli di Junior Ibrida Q4, la cui trazione integrale è gestita dal sistema Power Looping Technology che assicura la trazione integrale anche in assenza di carica della batteria.

Essendo priva di un collegamento fisico tra i due assi, l'aumento di peso della versione Q4 è estremamente ridotto e di conseguenza i consumi e le emissioni di CO2 sono altrettanto contenuti. Quest'ultime si attestano al di sotto dei 120g, per il miglior bilanciamento tra performance ed emissioni.

La nuova arrivata in casa Alfa Romeo è anche il modello che porta al debutto su questa piattaforma le sospensioni posteriori indipendenti MultiLink, che assicurano nella guida di tutti i giorni il massimo del comfort e i più alti livelli di piacere di guida.

Con l'introduzione della nuova tecnologia Q4, la gamma di Junior si amplia diventando la più completa nel segmento, consentendo ai clienti di scegliere tra motorizzazioni Full Electric (ideale per la città) o Ibrida (pensata più per le lunghe percorrenze) e diverse versioni.

Sotto al cofano, la Junior Ibrida Q4 combina un motore turbo 1.2 ibrido da 145 CV, con due motori elettrici da 21 kW. La configurazione prevede un motore elettrico sull'asse anteriore, integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce, oltre ad un secondo motore montato sull'asse posteriore, che garantisce una trazione senza collegamento fisico tra i due assi.

Questa disposizione assicura anche una distribuzione ottimale della coppia, garantendo la trazione in tutte le condizioni di guida. Il motore posteriore è dotato di un riduttore che moltiplica la coppia sulle ruote posteriori, assicurando la massima trazione e stabilità.

Alla guida, la trazione integrale Q4 eleva le prestazioni dinamiche della Junior Ibrida, offrendo un ingresso in curva più rapido e preciso. Questo miglioramento si traduce in una maggiore agilità e reattività del veicolo, ottimizzando il controllo e la dinamica di guida senza compromettere la stabilità. Anche in modalità di guida sportiva, la versione Q4 rappresenta un valore aggiunto, assicurando l'equilibrio tra agilità e stabilità. Il set up della Q4 riduce contemporaneamente il sottosterzo, permettendo alla vettura di mantenere una traiettoria più naturale e precisa nella percorrenza di curva. I prezzi di listino di Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 partono da 37.400 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA